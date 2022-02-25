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Dünya

Fransa’da merkez sağ cumhurbaşkanı adayı seçiminde sahte oylar kullanıldığı iddiası

Fransa’da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı seçiminde aralarında Douglas isimli bir köpek adına olanın da bulunduğu çok sayıda sahte oy kullanıldığı iddia edildi.

Esra Taşkın   | 25.02.2022
Fransa’da merkez sağ cumhurbaşkanı adayı seçiminde sahte oylar kullanıldığı iddiası

Paris

Liberation gazetesinin Cumhuriyetçiler (LR) partisinin üye listesi ile adaylık ön seçimlerinde oy verenlerin tanıklıklarına dayandırdığı bilgilere göre, LR’nin cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin belirlendiği seçimde usulsüzlükler yapıldı.

Eylül 2021’de üye sayısı 80 binden az iken, ön seçime kadar bu sayının 149 bin civarına çıkarak neredeyse iki kat arttığı seçimlerde 5 aday arasında en çok oyu Valerie Pecresse aldı.

Pecresse’in kazanarak partinin cumhurbaşkanı adayı olduğu ön seçimde sahte oylar kullanıldığı iddia edildi.

30 avro karşılığında üye olunabilen partinin son zaman dilimindeki üyeleri arasında hayali, yabancı asıllı ve resmi kayıtlara göre vefat etmiş kişiler ile Douglas adlı bir köpek de yer aldı.

Douglas’ın üye olarak kaydedildiğinin sahibinin itirafıyla ortaya çıktığı belirtildi.

İddiaların basına yansımasıyla olay ülkenin gündemine oturdu.

Cumhuriyetçiler Partisine "yeni üye" köpek Douglas için de Twitter üzerinden parodi hesaplar açıldı.

Sahte oy kullanıldığı iddialarıyla karşı karşıya kalan Cumhuriyetçiler Partisi ise Liberation gazetesini “partiyi hedef aldığı” gerekçesiyle dava edeceğini açıkladı.

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