Fransa'da Louvre Müzesi'nin giriş ücretleri AB ve 3 ülke dışındaki ziyaretçiler için 2026'da artacak
Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ne giriş ücretleri, Avrupa Birliği (AB) ve 3 ülke dışından gelen turistler için 14 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 45 artacak.
Paris
Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin Yönetim Kurulu, müzeye giriş ücretlerinde 14 Ocak 2026'da değişikliğe gidilmesini kabul etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yeni düzenlemeye göre, AB, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç dışından gelen ziyaretçiler için giriş biletleri söz konusu tarihten itibaren yüzde 45 artarak 32 avro olacak.
Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, bu yılın başında yaptığı açıklamada, Louvre Müzesi'nin giriş ücretleri için farklı fiyatlar uygulanmasını istediğini dile getirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.