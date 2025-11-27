Dolar
Kültür

Fransa'da Louvre Müzesi'nin giriş ücretleri AB ve 3 ülke dışındaki ziyaretçiler için 2026'da artacak

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ne giriş ücretleri, Avrupa Birliği (AB) ve 3 ülke dışından gelen turistler için 14 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 45 artacak.

Esra Taşkın  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Fransa'da Louvre Müzesi'nin giriş ücretleri AB ve 3 ülke dışındaki ziyaretçiler için 2026'da artacak

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin Yönetim Kurulu, müzeye giriş ücretlerinde 14 Ocak 2026'da değişikliğe gidilmesini kabul etti.

Yeni düzenlemeye göre, AB, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç dışından gelen ziyaretçiler için giriş biletleri söz konusu tarihten itibaren yüzde 45 artarak 32 avro olacak.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, bu yılın başında yaptığı açıklamada, Louvre Müzesi'nin giriş ücretleri için farklı fiyatlar uygulanmasını istediğini dile getirmişti.

