Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "11. Tıp Kurultayı ve 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuşuyor
logo
Dünya

Fransız hükümeti çocuk istismarıyla bağlantılı obje satışları nedeniyle AliExpress ve Joom'dan şikayetçi

Fransız hükümeti, çocuk istismarıyla bağlantılı ürün satışları nedeniyle uluslararası e-ticaret şirketi AliExpress ve Joom’a karşı şikayette bulunacağını bildirdi.

Şeyma Yiğit  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Fransız hükümeti çocuk istismarıyla bağlantılı obje satışları nedeniyle AliExpress ve Joom'dan şikayetçi

Ankara

Fransa Ticaret Bakanı Serge Palin, TF1 kanalına verdiği röportajda, yasal olmayan satışları nedeniyle ülke gündeminde olan e-ticaret sitelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Palin, Çin’de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan e-ticaret şirketi Shein’in ardından Letonya merkezli Joom ve Çin merkezli AliExpress uluslararası e-ticaret siteleri hakkında da yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

Bu şirketlerin çocuk istismarıyla bağlantılı nesneler sattıkları gerekçesiyle şikayet edileceğini duyuran Palin, bu sorunun Avrupa düzeyinde ele alınması çağrısında bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Denetim başlatılmıştı

Shein e-ticaret sitesi yaptığı yasa dışı satışlar nedeniyle geçen ay ülke gündemine gelmiş, devlet bu satışlar üzerinde denetim başlatmıştı.

AB Komisyonu 26 Mayıs’ta Shein'e AB tüketici yasalarını ihlal eden uygulamaları konusunda resmi bilgilendirme göndermişti.

Komisyon, Shein platformunda sahte indirimler sunulduğu, son satın alma süreleriyle baskıcı satış yapıldığı, tüketicilerin malları iade etmelerine ilişkin eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiği, aldatıcı ürün etiketleri kullanıldığı ve yanıltıcı sürdürülebilirlik iddialarına yer verildiğine işaret ederek bu uygulamaların AB kurallara aykırı olduğunu hatırlatmıştı.

