Ekonomi

Türkiye E-Ticaret Haftası ilk yılında 20 bin ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye E-Ticaret Haftası, ilk yılında 20 bin ziyaretçiyi bir araya getirdi.

Emirhan Yılmaz  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
İstanbul

Ticaret Bakanlığınca, e-ticaret sektöründeki işbirliklerini güçlendirmek, yenilikçi çözümleri öne çıkarmak ve dijital ticaretin toplumsal ve ekonomik etkisini büyütmek hedefiyle 20-21 Kasım'da Türkiye E-Ticaret Haftası düzenlendi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye e-Ticaret Meclisi'nin katkısıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, "Future-Commerce/Geleceğin Ticareti" temasıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, 2 günde 20 bin ziyaretçiyle Türkiye'nin dijital ticaret ekosistemindeki büyük buluşmalardan biri olarak öne çıktı.

90 milyar dolarlık e-ticaret ekosistemini bir araya getiren etkinlik, pazar yerlerinden KOBİ'lere, startuplardan lojistik ve ödeme sistemleri şirketlerine kadar geniş bir oyuncu grubunu aynı çatı altında buluşturdu.

Startup to Business (S2B) ve Startup to Corporate (S2C) görüşmeleri, startuplar ile büyük markalar arasında yeni işbirliği fırsatlarının doğmasını sağladı.

Programda, yapay zeka ile dönüşen ticaret, finansal teknolojiler, sürdürülebilir dijital ticaret, tüketici davranışlarındaki değişim ve e-ihracat gibi temel başlıklar ele alındı.

Ana sahne oturumları, workshop programları ve masterclass eğitimlerine yoğun ilgi gösteren katılımcılar, sektörün gelecek vizyonunu şekillendiren yeni iş modelleri ve teknolojilerle ilgili güncel değerlendirmeleri uzmanlardan dinledi.

Türkiye E-Ticaret Haftası'nın, 600 binden fazla işletmeyi kapsayan dijital ticaret ekosisteminin yıllık ana buluşma noktası olması hedefleniyor.

