Dolar
42.47
Euro
49.16
Altın
4,162.89
ETH/USDT
2,910.30
BTC/USDT
87,405.00
BIST 100
10,942.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 Açılış Programı”nda konuşuyor
logo
Dünya, Yapay zeka

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'yı yapay zeka alanına liderlik etmeye çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın teknolojik egemenliğini teyit etmesi ve "yapay zeka devriminde lider oyuncu olması için" gerekli araçlarla donatılması gerektiğini belirtti.

Şeyma Yiğit  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'yı yapay zeka alanına liderlik etmeye çağırdı

Ankara

Paris’teki Grand Palais’de düzenlenen "AdoptAI" zirvesinin açılışında konuşan Macron, kıta genelinde ve Fransa’da bu teknolojinin büyük ölçüde ve hızla benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Macron, "Çok daha hızlı hareket etmeliyiz. Şu an doğru seçimler yaparsak Fransa, en büyük yapay zeka uluslarından biri olabilir." dedi.

Bu alanda faaliyet gösteren Fransa merkezli Mistral AI, Doctolib, Alan gibi şirketlerden övgüyle bahseden Macron, bu şirketlerin, Fransız yapay zeka ekosistemini "olağanüstü şekilde canlı tuttuğunu" dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Macron, Dunkerque’te yapay zeka altyapısına hizmet edecek yeni saha kurulacağını duyurarak, "Avrupa’da, en iyi teknolojik güçlerle rekabet edebilecek altyapıya sahip olmalıyız." diye konuştu.

Yapay zekanın 2030’a kadar ekonomi ve kamusal alanda büyük şirketlerce yapay zekanın etkin ve doğru şekilde kullanımını öngördüklerine işaret eden Macron, 2026’dan itibaren yaklaşık 50 bin kamu personelinin bu alanda eğitileceğini kaydetti.

Macron, teknolojik yatırımları, düzenlemelerin sadeleştirilmesini ve Avrupa pazarının, Çin ve ABD yapay zeka devlerine karşı korunmasını içeren Avrupa stratejisinin benimsenmesi çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa’nın teknolojik egemenliğini teyit etmesi ve "yapay zeka devriminde lider oyuncu olmak için" gerekli araçlarla donatılması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin ulaşım haritası 2025'te yeniden çizildi
"Alev savaşçıları" bu kez fidan dikimi için sahada
Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor
İstanbul'da 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'yı yapay zeka alanına liderlik etmeye çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'yı yapay zeka alanına liderlik etmeye çağırdı

Fransız Senatosu tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınması teklifini reddetti

Fransa'ya kaçan FETÖ irtibatlı Senegalli iş adamının iadesi şubatta belli olacak

Fransa'da Lafarge'ın yargılandığı davada firmanın terör örgütlerine yaptığı ödemeler gündemde

Fransa'da Lafarge'ın yargılandığı davada firmanın terör örgütlerine yaptığı ödemeler gündemde
AB, oyuncaklardaki zararlı kimyasalları yasaklıyor

AB, oyuncaklardaki zararlı kimyasalları yasaklıyor
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapay zeka destekli dijital asistan uygulamasının 1. yılına özel etkinlik

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapay zeka destekli dijital asistan uygulamasının 1. yılına özel etkinlik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet