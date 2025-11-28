Dolar
Eğitim

Fransa yeni öğretim yılından itibaren liselerde cep telefonu kullanımını yasaklamayı planlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıl yeni öğretim yılından itibaren liselerde öğrenciler için cep telefonlarının yasaklanmasını istiyor.

Esra Taşkın  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Fransa yeni öğretim yılından itibaren liselerde cep telefonu kullanımını yasaklamayı planlıyor

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre Macron, Fransa'nın Mirecourt kasabasında Ebra Grubu'na ait yerel gazetelerin okurlarıyla bir araya geldi.

Macron, burada yaptığı konuşmada, cep telefonlarının ülkedeki tüm ortaokul düzeyindeki okullarda yasak olduğunu hatırlattı.

"(Bu yasağı) Muhtemelen gelecek öğretim yılından itibaren liselere genişleteceğiz." diyen Macron, Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray ile bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı, liselerin öğretime özgü mekanlar olduğunun altını çizerek, sosyal medya platformuna erişim yaşının da 15 olmasını teklif edeceklerini aktardı.

"Yabancı güçler tarafından bugün bir bilgi savaşı yürütülüyor." şeklinde konuşan Macron, bu duruma karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarında siber zorbalığa maruz kalan mağdurları korumak için kanunun güçlendirilmesini istediğini sözlerine ekledi.

