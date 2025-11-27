Dolar
42.45
Euro
49.33
Altın
4,163.95
ETH/USDT
3,024.00
BTC/USDT
90,247.00
BIST 100
10,914.65
Dünya

IMF ve Ukrayna 8,2 milyar dolarlık program için anlaştı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna ile 48 ay süreli 8,2 milyar dolarlık yeni program üzerinde personel düzeyinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
IMF ve Ukrayna 8,2 milyar dolarlık program için anlaştı

Washington

Fondan yapılan açıklamada, IMF heyetinin yeni program talebi üzerine 17-21 Kasım'da Ukraynalı yetkililerle görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, IMF ile Ukraynalı yetkililerin, 48 aylık 8,2 milyar dolar tutarındaki yeni Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) düzenlemesi üzerinde personel düzeyinde anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Rusya'nın savaşının Ukrayna halkı ve ekonomisi üzerinde ağır bir yük oluşturmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, buna rağmen Ukraynalı yetkililerin makroekonomik istikrarı koruma ve borç sürdürülebilirliği ile dış dengeyi yeniden sağlama kararlılıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Ukraynalı yetkililerin kayıt dışılık ile mücadele etmeye, yolsuzluğu önlemeye ve kamu işletmeleri de dahil olmak üzere yönetişimi iyileştirmeye kararlı olduğu aktarıldı.

Fonun açıklamasında, yeni programın, önceki eylemlerin tamamlanmasının ardından ve bağışçılardan yeterli finansman güvencesi sağlanması halinde IMF Yönetim Kurulu'nun onayına sunulabileceği kaydedildi.

