NATO ve Ukrayna, savunma alanında inovasyonu hızlandırmak için ortak girişim başlattı

Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO ve Ukrayna, savunma alanında inovasyonu hızlandırmak için "UNITE-Brave NATO" isimli yeni ortak girişimi başlattıklarını duyurdu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu, Şenhan Bolelli  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
İstanbul/Madrid

NATO'dan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "UNITE-Brave NATO" girişimi, "birlikte çalışabilirlik gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olan prototip ve test edilmiş yenilikçi teknolojilerin ölçeklendirilmesine yönelik" ilk NATO-Ukrayna ortak programı olacak.

Girişim kapsamında NATO üyesi ülkeler ve Ukrayna'nın savunma şirketlerinin katılabileceği yarışmalar yapılacak. Ukrayna tarafında Kiev'in savunmada inovasyonu teşvik etmek amacıyla kurduğu "Brave1" platformu, koordinasyonu üstlenecek.

Şirketler, NATO Haberleşme ve Bilgi Sistemleri Ajansı (NCIA) tarafından yürütülecek ilk yarışma için ortak tekliflerini Şubat 2026'da sunabilecek. Yarışmanın kazananları 2026 ilkbaharında açıklanacak, bu şirketler NATO ve Ukrayna tarafından eşit şekilde tahsis edilen toplam 10 milyon avroluk hibe almaya hak kazanacak.

İlk yarışmada insansız hava araçlarına karşı koyabilen, hava savunmasını güçlendiren ve cephede iletişimi güvence altına alabilen yenilikçi ürünler ön plana çıkacak.

Ayrıca girişim gelecekte, insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri, sinyal istihbaratı (SIGINT) sistemleri, insansız kara araçları ve elektromanyetik sinyal bozma gibi saldırıların bulunduğu zorlu ortamlarda çalışabilecek sağlam navigasyon sistemleri üzerine odaklanacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Fedorov, girişimin savunma alanında en ileri teknolojilerin geliştirilmesini hızlandıracağını belirterek, "Birlikte, tüm Avrupa-Atlantik topluluğu için daha dayanıklı, uyumlu ve teknolojik olarak gelişmiş bir savunma mimarisi inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

NATO: Ukrayna'da barış sağlansa bile Rusya, Avrupa için tehdit olmayı sürdürecek

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Ukrayna'da bir barış anlaşması olsa bile Rusya, Avrupa için bir tehdit olmaya devam edecek." dedi.

İspanya'nın El Pais gazetesine demeç veren Rutte, Ukrayna-Rusya savaşının yıl sonundan önce sona erdirilmesi için "herkesin duacı olduğunu ve bunun için çalıştığını" belirterek, her şeye rağmen Avrupa için Rusya'nın "uzun süre tehdit olmaya devam edeceğini" söyledi.

Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bir Rus devlet başkanı, tarihi yeniden yazma yanılgısı uğruna bir milyon insanını feda etmeye razıysa hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle savunmamıza çok daha fazla para harcamalıyız. Bir barış planı, Rusya'nın Avrupa için uzun vadeli bir tehdit olduğu değerlendirmesini değiştirmez. Ukrayna'da bir barış anlaşması olsa bile Rusya, Avrupa için bir tehdit olmaya devam edecek." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış sürecine katkılarına ilişkin Rutte, "O, Gazze de dahil olmak üzere çatışmaları aktif olarak çözüyor. Avrupalı ​​liderlerle 100'den fazla görüşme yaptık, ancak nihayetinde Gazze'de, Katar, İsrail ve Filistinlilerle yaşanan çıkmazı çözen ABD Başkanı oldu. Başkan Trump'ın liderliğinden gerçekten memnunum. Onu tamamen destekliyorum." şeklinde konuştu.

Rutte, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını GSYH'lerinin yüzde 5’ine çıkarma hedefi varken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bu oranı yüzde 2,1'de tutma açıklamasının gerçekçi olmadığını savunarak, İspanya'nın yakın zamanda savunma harcamalarını yüzde 3,4 ile 3,6 civarında yükseltmesi gerekeceğini iddia etti.

