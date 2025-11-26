Dolar
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ödülü"ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ödülü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Zafer Fatih Beyaz  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ödülü"ne ilişkin paylaşım

Ankara

Duran, Filistin halkına yönelik olağanüstü insani çabaları, destekleri ve Gazze'den gerçekleştirilen tıbbi tahliyelerde örnek teşkil eden liderliği için Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ödülü"ne ilişkin, NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulundu.

11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde verilen ödülün, son derece anlamlı olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel insani meselelere karşı sergilediği kararlı liderliğin uluslararası arenada ne derece karşılık bulduğunu bir kez daha gördük. Gazze'de yaşanan ağır tabloya rağmen insani yardımın sürmesi, tıbbi tahliyelerin güvenle gerçekleştirilmesi ve mazlumların sesinin duyurulması, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kişisel takibi, iradesi ve liderliğiyle mümkün olmuştur. Filistin meselesindeki insani hassasiyetini yıllardır istikrarlı biçimde sürdüren yaklaşım, hem bölgede hem de uluslararası platformlarda güçlü bir yankı uyandırmaktadır.

Bu gurur verici ödül aynı zamanda Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda geliştirdiği insani diplomasi anlayışının tescili niteliği taşımaktadır. Sağlık yardımlarından tahliye operasyonlarına, diplomatik girişimlerden uluslararası farkındalık çalışmalarına kadar tüm süreçler, Türkiye'nin mazlumların yanında olma iradesini ve devlet kapasitesini bütün dünyaya göstermiştir. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, mazlumların yanında olmaya, her platformda haklarını savunmaya devam edeceğiz."

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ödülü"ne ilişkin paylaşım
