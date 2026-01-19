İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı
İstanbul'da, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşandı.
İstanbul
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi.
Açıklamada, arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
