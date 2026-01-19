Dolar
43.26
Euro
50.32
Altın
4,669.74
ETH/USDT
3,210.00
BTC/USDT
93,091.00
BIST 100
12,783.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. -VTR
logo
Gündem

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

İstanbul'da, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşandı.

Ali Osman Kaya  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

İstanbul

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ormanlar için bu yıl 118 milyon fidan üretilecek, yangınla mücadele filosu büyütülecek
FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nın üzerinden 12 yıl geçti
Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı
Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Adıyaman'daki Çat Barajı tamamen dondu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

Yunanistan'da dün hava trafiğinde yaşanan aksamaya tepkiler sürüyor

Yunanistan'da dün gün boyu uçuş iptallerine neden olan arızayla ilgili soruşturma başlatıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet