Dolar
13.89
Euro
15.63
Altın
1,883.66
ETH/USDT
2,700.00
BTC/USDT
39,107.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna: Rusya'nın kaybı 2 bin 800 asker, 80 tank, 10 uçak

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 516 zırhlı araç, 7 helikopter, 10 uçak, 2 bin 800'den fazla asker ve yaklaşık 80 tank ile 20 seyir füzesini etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Talha Yavuz   | 25.02.2022
Ukrayna: Rusya'nın kaybı 2 bin 800 asker, 80 tank, 10 uçak

Kiev

Başkanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin uzun menzilli silahlar yardımıyla Ukrayna'ya karşı saldırı harekatını sürdürdüğüne işaret edildi.

Rus birliklerinin personel ve ekipman kaybetmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırının başlangıcından itibaren Rusya'nın 516 zırhlı araç, 7 helikopter, 10 uçak, 2 bin 800'den fazla asker ve yaklaşık 80 tank ile 20 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Odessa'daki Pivdenniy Limanı'nın 12 mil açıklarında Moldova bandralı bir yakıt ikmal gemisinin bir Rus gemisi tarafından vurulduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 71 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de başkente ulaşmak için yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Arizona'ya vardı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 945 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek
Yeni Zelanda'da Kovid-19 vaka sayıları bir günde iki kata yakın arttı

Benzer haberler

IMF Başkanı'ndan Rusya'ya yaptırımların krizin ekonomik etkisini artıracağı uyarısı

IMF Başkanı'ndan Rusya'ya yaptırımların krizin ekonomik etkisini artıracağı uyarısı

Rusya'da Facebook'a erişim kısıtlaması getirildi

İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'Ukrayna'ya daha fazla destek' verilmesi çağrısı

Türk Kızılay konvoyu, Ukrayna'ya insani yardım götürmek için yola çıktı

Türk Kızılay konvoyu, Ukrayna'ya insani yardım götürmek için yola çıktı
Ukrayna: Rusya'nın kaybı 2 bin 800 asker, 80 tank, 10 uçak

Ukrayna: Rusya'nın kaybı 2 bin 800 asker, 80 tank, 10 uçak
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ukrayna'daki Türk vatandaşlara duyuru

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ukrayna'daki Türk vatandaşlara duyuru