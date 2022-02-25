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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Avrupa Konseyi, Rusya'nın temsil hakkını askıya aldı

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nde ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkı askıya alındı.

Ömer Tuğrul Çam, Yusuf Özcan   | 25.02.2022
Avrupa Konseyi, Rusya'nın temsil hakkını askıya aldı

Brüksel

Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Komitesinin, Konseyin tüzüğüne uyumlu şekilde Rusya'nın Komite ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkını askıya almaya karar verdiği belirtildi.

Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) tarafı olmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, Rusya adına AİHM'e seçilen hakimin mahkeme üyeliğinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'ya karşı yapılan başvuruların AİHM tarafından incelenmeye devam edileceği aktarıldı.

Temsil hakkının askıya alınmasının geçici bir önlem olduğu ifade edildi.

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