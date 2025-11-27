Dolar
42.44
Euro
49.35
Altın
4,155.38
ETH/USDT
3,021.60
BTC/USDT
91,495.00
BIST 100
10,945.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO Genel Sekreteri Rutte: (Ukrayna'da) Barış süreci etrafında muazzam bir yenilenmiş enerji var

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın planıyla barış sürecinin canlandığını vurgulayarak, Ukrayna'ya sarsılmaz desteğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
NATO Genel Sekreteri Rutte: (Ukrayna'da) Barış süreci etrafında muazzam bir yenilenmiş enerji var Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Rutte, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te Başbakan Kristrun Frostadottir ile ortak basın toplantısında konuştu.

Reykjavik'in "NATO'nun en kuzeydeki başkenti" olduğunu belirten Rutte, "Bildiğiniz gibi İzlanda, İttifakımızın kurucu üyelerinden biridir. Stratejik konumunuz, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın denizde, su altında ve havada güvenliğinin temelini oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rutte, "Birbirimizi en son gördüğümüz Lahey Zirvesi ile Ankara'da yapılacak bir sonraki zirve arasında yarı yoldayız ve önceliklerimiz açık, savunma ve güvenliğe daha fazla yatırım yapmak, savunma sanayi tabanımızı güçlendirmek ve Rusya'nın devam eden saldırganlığına karşı Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi sürdürmek." değerlendirmesini yaptı.

Rusya ağır bedeller öderken Ukrayna'nın cesaretini korumaya devam ettiğini aktaran Rutte, "Barış süreci etrafında muazzam bir yenilenmiş enerji var ve bu yüzden Başkan Trump'ı tebrik etmek istiyorum." dedi.

İzlanda Başbakanı Frostadottir de "Kuzey Atlantik ve Arktik'teki güvenlik görünümünün değiştiğinin farkındayız ve buradaki rolümüzü çok ciddiye alıyoruz." diye konuştu.

Rutte ile görüşmesinde Ukrayna konusunu da ele aldıklarını belirten Frostadottir, "Ukrayna'daki durumun ve güvenliğin daha geniş Avrupa Atlantik bölgesini etkileyeceğinin farkındayız ve bu nedenle Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Türkiye, Hong Kong'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Çin halkına taziye diledi
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo görüşmesine ilişkin paylaşım
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
Bahçelievler'de yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı anlaşıldı

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: (Ukrayna'da) Barış süreci etrafında muazzam bir yenilenmiş enerji var

NATO Genel Sekreteri Rutte: (Ukrayna'da) Barış süreci etrafında muazzam bir yenilenmiş enerji var

Putin: Ukrayna yönetimiyle anlaşmalara imza atmanın anlamı yok

ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik garantisi için barış anlaşmasının imzalanmasını şart koştuğu iddiası

IMF ve Ukrayna 8,2 milyar dolarlık program için anlaştı

IMF ve Ukrayna 8,2 milyar dolarlık program için anlaştı
NATO ve Ukrayna, savunma alanında inovasyonu hızlandırmak için ortak girişim başlattı

NATO ve Ukrayna, savunma alanında inovasyonu hızlandırmak için ortak girişim başlattı
Rusya: Türkiye ile ilişkiler dinamik ve olumlu şekilde gelişiyor

Rusya: Türkiye ile ilişkiler dinamik ve olumlu şekilde gelişiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet