Trump, ABD'nin Grönland'ı alması halinde NATO'nun güçleneceğini savundu
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürdü.
Trump, Grönland'a yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
- Trump'ın, Grönland'ın ele geçirilmesi için askeri plan hazırlanması talimatı verdiği iddiası
- Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD ile Grönland konusunda "yol ayrımında" olduklarını belirtti
- NATO Genel Sekreteri: Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz
- Grönland Başbakanı Nielsen: Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz
- Von der Leyen'den "Grönland NATO'nun parçası" uyarısı
ABD'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyaç duyduğu iddiasını yineleyen Trump, adanın bir süredir inşa ettikleri hava savunma sistemi "Altın Kubbe" için hayati önem taşıdığını belirtti.
NATO'ya Grönland'ın alınmasına "öncülük etme" çağrısı yapan Trump, "Grönland ABD'nin elinde olduğunda, NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelecektir." ifadesini kullandı.
Trump, NATO'nun caydırıcılığını da ABD'ye borçlu olduğunu savundu.
Grönland'a sahip olmanın ABD'ye maliyetinin 700 milyar doları bulacağı iddiası
ABD Başkanı Donald Trump'ın "sahip olma" söylemlerine defalarca konu olan Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın maliyetinin 700 milyar doları bulacağı ileri sürüldü.
NBC News'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen 3 kaynak, Trump'ın Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ülkesinin ele geçirmesi gerektiğini savunduğu Grönland'ın maliyetini değerlendirdi.
Washington'ın Grönland'ı olası "satın alma girişiminde" 700 milyar dolar kadar ödeme yapmak zorunda kalabileceğini öne süren kaynaklar, bu tahmini meblağın akademisyenler ve eski ABD'li yetkililer tarafından oluşturulduğunu aktardı.
ABD'li bir kaynak, iki ülke arasındaki mevcut anlaşma uyarınca ABD'nin Grönland'a daha fazla birlik sevk edebileceğini, askeri ve güvenlik kapasitelerini genişletebileceğini öne sürdü.
Söz konusu bedelin, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 901 milyar dolar olarak açıkladığı yıllık savunma bütçesinin yarısından fazlasını aştığı belirtiliyor.
Trump'ın Grönland söylemleri
ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.
Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.
Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.