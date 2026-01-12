Dolar
43.13
Euro
50.40
Altın
4,599.71
ETH/USDT
3,107.90
BTC/USDT
90,734.00
BIST 100
12,298.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri: Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz." dedi.

Şerife Çetin  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
NATO Genel Sekreteri: Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz

Brüksel

Rutte, ziyaret ettiği Hırvatistan'da Başbakan Andrej Plenkovic'le ortak basın toplantısında konuştu.

İngiltere ve Almanya öncülüğünde bazı Avrupa ülkelerinin Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için adım atma niyetinin sorulması üzerine Rutte, "Tüm müttefikler Arktik bölgesinin güvenliğinin önemi konusunda mutabık. Çünkü deniz yollarının açılmasıyla birlikte Rusların ve Çinlilerin bölgede daha aktif hale gelme riski olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rutte, NATO'nun 7 üyesinin Arktik bölgesinde bulunduğuna dikkati çekerek, diğer taraftan Rusya ve Çin'in de bölgede faaliyetlerini artırdığını kaydetti.

Daha önce de bölgenin güvenliği için görüşmeler yürütüldüğünü belirten Rutte, "Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rutte, ittifakın ve müttefiklerin Arktik bölgesinin güvenli kalmasını öncelik olarak belirlediğine, Grönland konusunda ise ortak savunmanın kilit olduğuna işaret etti.

Grönland'ın NATO'nun kilit öneme sahip bir parçası olduğunu vurgulayan Rutte, bu konuda ittifak genelinde çok verimli görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tehdidine ilişkin sorulara doğrudan cevap vermekten kaçınarak, önemli olan hususun "bir sonraki adım için birlikte çalışmaya devam etmek" olduğunun altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi
Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek
İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının şüphelileri hakkında iddianame hazırlandı
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri: Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz

NATO Genel Sekreteri: Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz

NATO'da "haberleşmenin beyni" Türk yazılımına emanet

İngiltere ve Fransa, barış halinde Ukrayna'ya asker gönderme planının ayrıntılarını açıkladı

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini belirtti

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini belirtti
Macaristan Başbakanı Orban, Grönland meselesinin NATO içerisinde tartışılabileceğini söyledi

Macaristan Başbakanı Orban, Grönland meselesinin NATO içerisinde tartışılabileceğini söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi önemli ve gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi önemli ve gerekli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet