Eski AB Konseyi Başkanı Michel, NATO Genel Sekreteri Rutte'ye sert eleştirilerde bulundu

Eski Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ABD ile ilişkilerdeki tutumu nedeniyle sert şekilde eleştirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Brüksel

Brüksel'de Euronews'a konuşan Michel, "Açık olmak istiyorum, Mark Rutte hayal kırıklığı yaratıyor ve ona olan güvenimi kaybediyorum." dedi.

AB Konseyi Başkanlığını 2019-2024 arasında iki dönem yürüten Belçikalı siyasetçi Michel, Rutte'nin ABD Başkanı'na yönelik "yalakacı yaklaşımının" "tamamen başarısızlığa" yol açacağını söyledi.

Michel, "Mark Rutte'nin Amerikan ajanı olmasını beklemiyorum. Mark'ın NATO içinde birlik için çalışmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Korkutma ve tehditlerle karşı karşıyayız. Grönland'da yaşananlar kabul edilemez ve Mark Rutte'nin NATO içindeki birliği savunmak için güçlü bir ses olmasını bekliyorum." diye konuşan Michel, AB'nin ABD'ye "çok sadık bir ortak" olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son "davranışlarını" "hak etmediğini" vurguladı.

Michel, ABD Başkanı'nın Grönland ile ilgili tehditlerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "meşruiyet" kazandırma girişimlerine ve eski AB yetkililerine yaptırım uygulamasına atıfta bulundu.

"Ukrayna'nın 2027'ye kadar AB'ye katılması mümkün"

Michel, Ukrayna için gelecekteki bir barış anlaşması müzakerelerine de değinerek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi liderlerin Putin ile doğrudan görüşme talep etmelerinin "haklı" olduğunu söyledi.

Halefi Antonio Costa'yı görüşmelere olası bir temsilci olarak öneren Michel, AB'nin 27 lideri adına konuşma "meşruiyetine" sahip olduğunu söyledi.

Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in ülkesinin barış planının bir parçası olarak 2027'ye kadar AB'ye katılma hedefi hakkında sorulan soruya, "Kesinlikle doğru ve mümkün." cevabını vererek, Kiev'in AB'ye "mümkün olan en hızlı şekilde" entegre edilmesi çağrısında bulundu.

