Dünya

Von der Leyen'den "Grönland NATO'nun parçası" uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland'ın NATO'nun parçası olduğuna vurgu yaparak Brüksel ile başkent Nuuk arasında güçlü ilişkiler olduğunu söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Von der Leyen'den "Grönland NATO'nun parçası" uyarısı

Brüksel

Von der Leyen, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidini değerlendiren von der Leyen, "Grönland halkına aittir. Dolayısıyla Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar vermek yalnızca onlara aittir." dedi.

Danimarka hükümetiyle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden von der Leyen, "Ayrıca Grönlandlıların ihtiyaçlarını da dinliyoruz, çok yakın temas halindeyiz." diye konuştu.

Grönland'ın NATO'nun parçası olduğuna dikkati çeken von der Leyen, NATO'nun temel prensibinin kolektif güvenlik olduğuna vurgu yaptı.

"Arktik'in güvenliği, hiç şüphesiz AB'nin de meselesi"

Von der Leyen, "Elbette, Arktik'in güvenliği, hiç şüphesiz AB'nin de meselesidir ve yıllardır Grönland ile ilişkilerimize yatırım yapıyoruz. Geçen yıl, tüm bunlar olmadan önce, (başkent) Nuuk'ta ofis açmak için oradaydım. Böylece Grönlandlılarla sürekli bir iletişim kanalımız var. Bir yatırım programımız var. Geçen yıldan beri etkileşimimizi artırdık, çalışmalarımızı hızlandırdık. Dolayısıyla AB ile Grönlandlılar arasında güçlü, iyi ve mevcut bir ilişki var." diye konuştu.

AB'nin sadece "sözlerle değil, eylemlerle de Grönland'ın yanında olduğunu" belirterek, "Grönlandlıların isteklerine ve çıkarlarına saygı duyduğumuzu ve bize güvenebileceklerini bilmeleri gerekiyor." mesajını verdi.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savundu.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı, Danimarkalı yetkililer ile AB yönetiminin tepkisini çekmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte dün yaptığı açıklamada, meseleyi Arktik güvenliği olarak ele aldıklarını ve müttefiklerin bölgenin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüştüklerini söylemişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

