Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,100.50
BTC/USDT
90,751.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın, Grönland'ın ele geçirilmesi için askeri plan hazırlanması talimatı verdiği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, özel operasyon komutanlarına Grönland'ın işgaline yönelik bir plan hazırlamaları talimatı verdiği, ancak üst düzey askeri yetkililerin bu girişime karşı çıktığı öne sürüldü.

Şilan Turp  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Trump'ın, Grönland'ın ele geçirilmesi için askeri plan hazırlanması talimatı verdiği iddiası

Ankara

İngiliz Daily Mail gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'a yakın isimlerin, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesinin ardından cesaretlendiği ve "Rusya veya Çin harekete geçmeden önce Grönland'ın ele geçirilmesini istediği" iddia edildi.

Trump'ın Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığına (JSOC) işgal planı hazırlanması yönünde talimat verdiği ileri sürülen haberde, üst düzey askeri yetkililerin "yasa dışı olacağı ve Kongre'nin desteğini alamayacağı" gerekçesiyle söz konusu hamleye karşı çıktığı savunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Askeri yetkililerin, Trump'ın dikkatini başka konulara çekmek amacıyla Rusya'nın hayalet filosunun engellenmesi ya da İran'a saldırı gibi "daha az tartışmalı" seçenekleri gündeme getirdiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kırmızı yelekliler" ihtiyaç sahiplerine sosyal destek için karlı yolları aşıyor
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım
Ağrı'da "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump'ın, Grönland'ın ele geçirilmesi için askeri plan hazırlanması talimatı verdiği iddiası

Trump'ın, Grönland'ın ele geçirilmesi için askeri plan hazırlanması talimatı verdiği iddiası

ABD, Venezuela'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etmeleri" çağrısında bulundu

ABD, Suriye'deki DEAŞ hedeflerini vurduğunu açıkladı

Norveç Nobel Komitesi: Nobel Barış Ödülü devredilemez

Norveç Nobel Komitesi: Nobel Barış Ödülü devredilemez
Trump, Venezuela petrolünün satış gelirini koruma amaçlı başkanlık kararnamesini imzaladı

Trump, Venezuela petrolünün satış gelirini koruma amaçlı başkanlık kararnamesini imzaladı
Trump, Venezuela ve İran'daki gelişmelerle ilgili yorum paylaştı

Trump, Venezuela ve İran'daki gelişmelerle ilgili yorum paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet