Çin ve Pakistan'dan taziye mesajı
Çin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırılarında öldürülmesini kınadığını bildirdi.
Pekin
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hamaney'in öldürülmesinin uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiği ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Çin'in buna karşı çıktığı ve güçlü şekilde kınadığı vurgulanarak, askeri operasyonlara derhal son verilmesi, gerilimli durumun daha fazla tırmandırılmasından kaçınılması, Orta Doğu'da ve dünyada barış ve istikrarı korumak için ortak çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini belirterek, "Egemen bir ülkenin liderinin öldürülmesi ve rejim değişikliğinin kışkırtılması kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.
Çinli Bakan, "BM Güvenlik Konseyinin onayını almadan egemen ülkelere saldırmak, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan barışın temelinin altını oyuyor. Uluslararası toplum dünyanın orman kanununa dönüşüne karşı çıkan açık ve kati bir ses çıkarmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Pakistan Başbakanı Şerif'ten İran lideri Hamaney için taziye mesajı
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney için taziye mesajı paylaştı.
Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hamaney için taziyede bulunarak, Pakistan'ın yas döneminde İran halkının yanında olduğunu kaydetti.
Pakistan Başbakanı Şerif, "Pakistan ayrıca uluslararası hukuk normlarının ihlali nedeniyle endişe duyuyor. Devletlerin ya da hükümetlerin liderlerinin hedef alınmaması çok eski bir gelenektir." ifadesini kullandı.
Şerif, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle telefonda görüştü
Şerif, ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu'daki durumu ele aldığı telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve ardından İran'ın İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermesi nedeniyle artan gerilimden derin duyduğu endişeyi dile getirdi.
Bölgede barış ve istikrarın korunması için taraflara derhal itidal, diyalog ve gerilimi azaltmaları çağrısı yaptığını kaydeden Şerif, Pakistan'ın Ürdün'e ve bölgede sükunetin sağlanmasına destek verdiğini belirtti.
Şerif, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile görüşmesinde de Pakistan'ın Bahreyn halkıyla "dayanışma içinde olduğunu" söyledi, diyalog ve diplomasinin yanı sıra uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin ise yaralandığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.