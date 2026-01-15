Dolar
43.19
Euro
50.38
Altın
4,615.31
ETH/USDT
3,349.00
BTC/USDT
96,664.00
BIST 100
12,344.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize’de 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni”nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Türkiye NATO'ya yazılım ihraç etti, Yunanistan'da "sinirler" gerildi

NATO'nun HAVELSAN ile imzaladığı yazılım sözleşmesi Yunanistan'da hükümete yönelik eleştiriye yol açtı.

Göksel Yıldırım  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Türkiye NATO'ya yazılım ihraç etti, Yunanistan'da "sinirler" gerildi

Ankara

NATO, modern orduların "merkezi sinir sistemi" olarak tanımlanan ve havada, karada, denizde bulunan tüm dost unsurların birbirleriyle aynı dili konuşmasını ve aynı resmi görmesini sağlayan Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için HAVELSAN ile sözleşme imzaladı.

⁠Bu yazılım sayesinde ihbar ve komuta kontrol merkezleri, havadan erken ihbar uçakları, savaş uçakları, gemiler, radar sistemleri ve kara unsurları, füze sistemleri birbirleriyle sürekli veri konum, hedef bilgisi, radar izi gibi bilgileri paylaşıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

HAVELSAN'ın bu ihracat başarısı Yunan siyasetinde gündem konusu oldu. Yunan siyasetçi, Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Giorgos Kyrtsos, Yunan hükümetini Türkiye'nin teknolojik hamlelerine karşı "yetersiz kalmakla" veya "stratejik hatalar yapmakla" eleştirdi.

HAVELSAN'ın NATO ile yazılım anlaşmasına dikkati çeken Kyrtsos, bu durumun Yunanistan'ın savunma sırları için bir risk oluşturabileceğini iddia etti.

Kyrtsos, Yunan hükümetine, Türkiye'nin bu alandaki yükselişine karşı daha dikkatli olması gerektiği konusunda eleştiri yöneltti. Kyrtsos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik gelişiminin bir göstergesi de Türk HAVELSAN'ın, doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı olarak, NATO ile imzaladığı sözleşmedir. Bu sözleşme erken uyarı uçakları, savaş uçakları, savaş gemileri, radar sistemleri, kara birimleri ve füze sistemleri arasındaki iletişim koordinasyonunu destekleyecek yazılımın tedarikini kapsamaktadır. NATO ile Yunan koordinasyonu için Türk yazılımı kullanılması, savunma sistemimizin gizli bilgilerine sızılması konusunda yüksek bir Türk nüfuzu olasılığı anlamına gelmektedir.

Türkiye'nin savunma teknolojisi ve savaş sanayi meselelerinde NATO ve Avrupa düzeyindeki ilerleyişi, hükümet liderliğini düşündürmelidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB, Ankara'da Türkiye Bursları Tanıtım Toplantısı düzenledi
Miraç Kandili özel programı Beştepe Millet Camisi'nden canlı yayınlanacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan Çayırgan'a adli kontrol istemi
"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye NATO'ya yazılım ihraç etti, Yunanistan'da "sinirler" gerildi

Türkiye NATO'ya yazılım ihraç etti, Yunanistan'da "sinirler" gerildi

Askeri fabrikaların üretimdeki gücü ASFAT etkinliğini artırıyor

Türk savunma sanayisi serüveni "yapabiliriz" diye değişti

Trump, ABD'nin Grönland'ı alması halinde NATO'nun güçleneceğini savundu

Trump, ABD'nin Grönland'ı alması halinde NATO'nun güçleneceğini savundu
Von der Leyen'den "Grönland NATO'nun parçası" uyarısı

Von der Leyen'den "Grönland NATO'nun parçası" uyarısı

Savunma sanayisindeki yetenek yönetimi için "zirve" toplandı

Savunma sanayisindeki yetenek yönetimi için "zirve" toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet