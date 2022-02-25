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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Kiev'de resmi binaların yer aldığı bölgede silah sesleri duyuldu

Ukrayna ordusu, başkent Kiev'deki hükümet binalarının yakınlarında silah seslerinin duyulmaya başlandığını bildirdi.

Nuri Aydın   | 25.02.2022
Kiev'de resmi binaların yer aldığı bölgede silah sesleri duyuldu

Kiev

Ordudan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait "ajanlar" ve "sabotajcıların" başkent Kiev'in yaklaşık 7,5 kilometre yakınlarında görüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a göre, en şiddetli çatışmalar Ivankov şehrinin yanı sıra Kiev bölgesindeki Gostomel, Vorzel ve Bucha'da uç mahallelerde yaşanıyor.

Rusya, Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını gece boyunca hızlandırmıştı.

Gece farklı noktalarında patlama sesleri duyulan kentte sabahın erken saatlerinde sirenler çalmış, Rus ordusu ise Kiev ve civarındaki Ukrayna ordusuna ait hedefleri vurmuştu.

Saldırılar sırasında kentin güneydoğusunda bir apartmana füze isabet etmiş yangın çıkan binada 8 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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