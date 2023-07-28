Rusya'nın Rostov bölgesine roket düştü
Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog şehrine roket düştüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Moskova
Ukrayna sınırındaki Rostov'un Bölge Valisi Vasiliy Golubev, yazılı açıklamasında, Taganrog şehir merkezine bir roketin düştüğünü ve patlama olduğunu belirtti.
Patlamada ölen kimsenin olmadığını aktaran Golubev, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.
Golubev, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Rus basınındaki haberlerde de yaralı sayısının 10'dan fazla olduğu belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.