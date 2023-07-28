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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın Rostov bölgesine roket düştü

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog şehrine roket düştüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Rusya'nın Rostov bölgesine roket düştü Fotoğraf: Hasan Namlı/AA

Moskova

Ukrayna sınırındaki Rostov'un Bölge Valisi Vasiliy Golubev, yazılı açıklamasında, Taganrog şehir merkezine bir roketin düştüğünü ve patlama olduğunu belirtti.

Patlamada ölen kimsenin olmadığını aktaran Golubev, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Golubev, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Rus basınındaki haberlerde de yaralı sayısının 10'dan fazla olduğu belirtiliyor.

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