Kırgızistan'daki Tanrı Dağı'na tırmanan 4 dağcıdan 9 gündür haber alınamıyor
Kırgızistan'daki Tanrı Dağı'nın zirvesine tırmanan 4 dağcıdan 9 gündür haber alınamadığı bildirildi.
Bişkek
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3'ü Rus, 1'i Litvanyalı 4 dağcının Tanrı Dağı'nın zirvesine tırmanmak için 11 Temmuz'da 9 bin 900 metre yükseklikteki kampa yerleştiği belirtildi.
Açıklamada, dağcılarla son kez 19 Temmuz'da irtibat kurulduğu aktarıldı.
Dağcılardan 9 gündür haber alınamadığı belirtilen açıklamada, dağcıları arama operasyonunun sürdüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.