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Dünya

Kırgızistan'daki Tanrı Dağı'na tırmanan 4 dağcıdan 9 gündür haber alınamıyor

Kırgızistan'daki Tanrı Dağı'nın zirvesine tırmanan 4 dağcıdan 9 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Kırgızistan'daki Tanrı Dağı'na tırmanan 4 dağcıdan 9 gündür haber alınamıyor

Bişkek

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3'ü Rus, 1'i Litvanyalı 4 dağcının Tanrı Dağı'nın zirvesine tırmanmak için 11 Temmuz'da 9 bin 900 metre yükseklikteki kampa yerleştiği belirtildi.

Açıklamada, dağcılarla son kez 19 Temmuz'da irtibat kurulduğu aktarıldı.

Dağcılardan 9 gündür haber alınamadığı belirtilen açıklamada, dağcıları arama operasyonunun sürdüğü kaydedildi.

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