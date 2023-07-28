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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın Samara şehrindeki petrol rafinerisinde patlama

Rusya'nın Samara şehrindeki petrol rafinerisinin bulunduğu alanda patlama yaşandığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Rusya'nın Samara şehrindeki petrol rafinerisinde patlama

Moskova

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Samara'da bir patlama yaşandığını belirtti.

Patlamanın bir petrol rafinerisinin bulunduğu alanda gerçekleştiğini kaydeden Hinşteyn, "İlk belirlemelere göre, bir patlayıcı yerleştirilmiş. Neyse ki ciddi bir hasar veya can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.

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