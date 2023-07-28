Rusya'nın Samara şehrindeki petrol rafinerisinde patlama
Rusya'nın Samara şehrindeki petrol rafinerisinin bulunduğu alanda patlama yaşandığı bildirildi.
Moskova
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Samara'da bir patlama yaşandığını belirtti.
Patlamanın bir petrol rafinerisinin bulunduğu alanda gerçekleştiğini kaydeden Hinşteyn, "İlk belirlemelere göre, bir patlayıcı yerleştirilmiş. Neyse ki ciddi bir hasar veya can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.