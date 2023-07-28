Dolar
26.95
Euro
29.73
Altın
1,961.65
ETH/USDT
1,874.80
BTC/USDT
29,363.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna, Rostov Bölgesi’ne füze saldırısı yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rostov Bölgesi’ndeki Taganrog şehrine Ukrayna’nın füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ali Cura, Emre Gürkan Abay  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Rusya: Ukrayna, Rostov Bölgesi’ne füze saldırısı yaptı Fotoğraf: Evgenii Bugubaev/AA

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın şehrindeki patlamaya ilişkin “Kiev rejimi, Rostov Bölgesi’nde Taganrog şehrinin konut altyapısına yönelik saldırı versiyonuna dönüştürülen S-200 hava savunma sisteminin füzesiyle terör saldırısı gerçekleştirdi.” ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sisteminin Ukrayna füzesini tespit ettiği ve havada durdurduğu kaydedilen açıklamada, vurulan füzenin parçalarının Taganrog topraklarına düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, “Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu çok sayıda bina hasar aldı ve siviller zarar gördü.” denildi.

Öte yandan Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Rus hava savunma sistemlerinin Azak bölgesinde ikinci bir füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Golubev, daha önce yaptığı açıklamada, Taganrog şehir merkezine bir roketin düştüğünü bildirmişti.

Patlamada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, 10’dan fazla kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Koreli mevkidaşına davet
Manavgat yangınının üzerinden iki yıl geçti
Türkiye ile BAE'den aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele kararı
Dışişleri Bakanı Fidan: (Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e saldırılar) Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna, Rostov Bölgesi’ne füze saldırısı yaptı

Rusya: Ukrayna, Rostov Bölgesi’ne füze saldırısı yaptı

Putin: ABD, NATO ve Ukrayna, Rusya ile müzakereyi reddediyor

Rusya: Moskova bölgesine Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi

Ukrayna: Donetsk bölgesindeki Staromayorske köyü kurtarıldı

Ukrayna: Donetsk bölgesindeki Staromayorske köyü kurtarıldı
ABD, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği "savaş suçlarının kanıtlarını" UCM'ye gönderecek

ABD, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği "savaş suçlarının kanıtlarını" UCM'ye gönderecek
Putin: (Ukrayna'da) Son birkaç günde çatışmalar önemli şekilde yoğunlaştı

Putin: (Ukrayna'da) Son birkaç günde çatışmalar önemli şekilde yoğunlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet