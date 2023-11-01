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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı.

Dilara Karataş  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, çatışmalarda sivillerin zarar görmesinin asgari düzeye indirilmesi için önlem alınması çağrısında bulundu.

Blinken, İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunduklarını yineleyerek Gazze'ye giden insani yardımların artırılması ve hızlıca ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Kuleba ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştü

Öte yandan Bakan Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile de telefonda görüşerek Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Blinken görüşmede, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını yineleyerek ABD'nin Ukraynalılar için destek sağlamaya devam edeceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile konuştu

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile İsrail-Filistin çatışmalarını görüştü.

Austin, askeri operasyonlarda sivillerin güvenliğine öncelik verilmesi gerektiğini belirterek Gazze'deki siviller için Refah Sınır Kapısı'ndan geçen insani yardımların artırılması gerektiğine dikkati çekti.

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