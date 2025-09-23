Dolar
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Trump, Ukrayna'nın AB ve NATO'nun desteğiyle savaşı kazanıp eski sınırlarına dönebileceğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın askeri ve ekonomik açıdan kötü durumda olduğunu savunarak, Ukrayna'nın, Avrupa'nın ve NATO'nun desteğiyle savaşın başındaki topraklarını geri kazanabileceğini, "hatta daha ileri gidebileceğini" belirtti.

Hakan Çopur  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Trump, Ukrayna'nın AB ve NATO'nun desteğiyle savaşı kazanıp eski sınırlarına dönebileceğini belirtti

Washington

Trump, Truth Social hesabından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın askeri ve ekonomik açıdan iyi durumda olmadığını savunan Trump, "Bence Ukrayna, Avrupa Birliği'nin de desteğiyle savaşıp ülkesinin tamamını geri kazanabilecek bir pozisyonda. Ukrayna ülkesini eski haline getirebilir ve kim bilir belki de daha da ileri gidebilir." ifadesini kullandı.

Trump, NATO'nun desteğine sahip Kiev'in, savaşın başladığı zamanki sınırlarına dönmesinin çok mümkün olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı, Rusya'nın kısa sürede kazanabileceği iddia edilen bir savaşı 3,5 yıldır sürdürdüğünü ve halen kazanamadığını belirterek, Rusya için "kağıttan kaplan" nitelemesinde bulundu.

Rusya'nın birçok bölgesinde insanların savaşa ilişkin doğru bilgilere sahip olmadığını ve uzun benzin kuyrukları bulunduğunu öne süren Trump, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Rusya büyük ekonomik sıkıntılar içinde. Şimdi Ukrayna'nın harekete geçme zamanı. Her halükarda, her iki ülkeye de başarılar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD olarak Ukrayna'nın faydalanabilmesi için NATO'ya silah satmayı sürdüreceklerine de işaret eden Trump, "Herkese iyi şanslar." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
Kartalkaya'daki otel yangını davasında ara karar açıklandı
İstanbul'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 62,5'i asılsız çıktı
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk gazeteci Çelik, teknelerin Girit açıklarına ulaştığını söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını AA'nın fotoğraflarıyla dünyaya anlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanımız insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur

