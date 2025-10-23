Dolar
41.97
Euro
48.95
Altın
4,124.20
ETH/USDT
3,843.50
BTC/USDT
109,753.00
BIST 100
10,608.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump: Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Parlamentosunda yapılan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin oylama için, "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin. İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak." dedi.

Hakan Çopur  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Trump: Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte İsrail'deki söz konusu oylamayı değerlendirdi.

Trump, İsrail Parlamentosu'nda yapılan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine yönelik çabanın kendisinin barış planına zarar verip vermeyeceğine yönelik bir soruya, "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak. Tamam mı? Endişelenmeyin. Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar. İsrail iyi gidiyor ve Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar." diye cevap verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı Trump, Amerikan Time dergisine verdiği mülakatta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

Trump, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Gazze Mahkemesinde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın ve ihlallerin tanıkları dinlendi
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak için sarı kodlu uyarı yapıldı

Benzer haberler

Trump: Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak

Trump: Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Trump, ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasını yalanladı

Hamas: İsrail'in gazetecilerin Gazze'ye girişini yasaklaması, suçlarını örtbas etmeyi amaçlıyor

Hamas: İsrail'in gazetecilerin Gazze'ye girişini yasaklaması, suçlarını örtbas etmeyi amaçlıyor
ABD Dışişleri Bakanı, Gazze'deki ateşkesin güçlendirilmesinin Trump'ın "en önemli önceliği" olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakanı, Gazze'deki ateşkesin güçlendirilmesinin Trump'ın "en önemli önceliği" olduğunu söyledi
Beyaz Saray: Trump'ın Putin ile görüşmesi "tamamen masadan kalkmadı"

Beyaz Saray: Trump'ın Putin ile görüşmesi "tamamen masadan kalkmadı"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet