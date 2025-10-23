Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Trump'tan "İsrail, Batı Şeria'yı ilhak ederse ABD'nin tüm desteğini kaybeder" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulundu.

Hakan Çopur  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Trump'tan "İsrail, Batı Şeria'yı ilhak ederse ABD'nin tüm desteğini kaybeder" açıklaması Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

Amerikan Time dergisine mülakat veren ABD Başkanı Trump, İsrail parlamentosunun Batı Şeria ile ilgili son oylamasını değerlendirdi.

Trump, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını verdi.

İsrail ziyaretini tamamlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de havalimanında konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

Vance, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken mecliste ön oylamadan geçmesinin kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve bunu "aptalca" bulduklarını, Donald Trump yönetiminin politikasının buna karşı olduğunu belirtmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, çarşamba günü İsrail Meclisindeki ön oylamada, oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Oylamaya katılan vekillerden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Vance, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak tasarısını "aptalca" diye niteledi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına İsrail engeli sürüyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına İsrail engeli sürüyor
İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırıları düzenledi

BM Raportörü, ABD'nin UCM yetkililerine yaptırımlarına ilişkin Mahkemenin bağımsızlığına saygı çağrısı yaptı

BM Raportörü, ABD'nin UCM yetkililerine yaptırımlarına ilişkin Mahkemenin bağımsızlığına saygı çağrısı yaptı
