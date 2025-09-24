Rusya: ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi süreci yavaş ve verimli değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi sürecinin yavaş ilerlediğini belirterek, "Bu süreç verimli değil." dedi.
Moskova
Peskov, Rusya'daki RBK Radyosuna verdiği röportajda, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya için "Ukrayna’daki savaşta henüz zafer elde edememesinden dolayı kağıttan kaplan" nitelemesinde bulunmasını değerlendiren Peskov, Rusya’nın kaplan olmadığını belirtti.
Peskov, "Rusya daha fazla ayıyla bağdaştırılıyor. Zaten kağıttan ayı diye bir şey de olmaz. Rusya gerçek bir ayı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bizim ayımızı defalarca çeşitli duygularla tarif etti. Burada kağıttan bir şey yok." dedi.
"Rusya’nın gerginliğe ve yaptırımlara rağmen ayakta durabildiğini ve istikrarını koruyabildiğini" dile getiren Peskov, dünyadaki makroekonomik durumun öngörülemez olduğunu söyledi.
Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ikili bir görüşme gerçekleştirdiğine dikkati çeken Peskov, "Trump, Zelenskiy’nin görüşünü dinledi. Bu da Trump’ın söz konusu değerlendirmelerde bulunmasına yol açtı." diye konuştu.
Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile hafta içinde bir araya geleceği bilgisini paylaşarak, "Son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimizi Amerikan tarafına iletme fırsatımız olacak. Diyalog kanalları çalışıyor. Mevcut durum, (Eski ABD Başkanı Joe) Biden dönemindeki durumdan kökten farklı. Amerikalılarla konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.
Trump’ın Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki girişimlerini değerlendiren Peskov, "Trump'ın çözüm sürecinde yer alma konusunda siyasi iradesini görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Putin de buna değer veriyor. Rusya, çözüm sürecine açık. Başkan Trump’ın, Putin'in bu sürece açık olduğunu görmemesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.
Peskov, Putin ile Trump arasındaki ilişkilerin, Ukrayna meselesi dahil oldukça hassas konuları istişare etmelerine ve temel mesajları bir birine iletmesine imkan tanıdığını dile getirdi.
"ABD ile ilişkileri iyileştirme süreci yavaş"
Rusya-ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini de değerlendiren Peskov, Amerikan tarafının, Ukrayna krizinin çözüm sürecine sadece odaklandığını belirterek, "Bunu birlikte yapma zorunluluğumuz yok." dedi.
Paralel olarak ikili ilişkilerdeki sorunların çözülmesi, ticaret ve ekonomi alanında işbirliğinin başlatılması gerektiğini vurgulayan Peskov, bunun hem Rusya hem de ABD için yararlı olacağı görüşünü paylaşarak, "ABD ile ilişkilerdeki sorunları ortadan kaldırılmasıyla ilgili süreç yavaş ilerliyor. Bu süreç verimli değil." diye konuştu.
Putin-Zelenskiy görüşmesi öncesi uzmanlar çalışmalı
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Peskov, Putin’in buna açık olduğunu, ancak böyle bir görüşme için uzmanlar seviyesinde çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.
Sözcü Peskov, Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiklerini, ancak Kiev'in buna geri dönüş yapmadığını kaydetti.
Rusya: Ukrayna müzakere etmeyi reddettiği sürece pozisyonu daha da kötüleşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile müzakere konusunda pasif tutum sergilediğini belirterek "Ukrayna tarafı, müzakere etmeyi reddettiği sürece müzakerelerdeki pozisyonu daha da kötüleşecek." dedi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konularla ilgili sorularını yanıtladı.
Ukrayna'daki savaşa ilişkin Peskov, bu savaşın Rusya'nın güvenliği ve çıkarların sağlanması, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için sürdürüldüğünü belirtti.
Diğer yandan, Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını dile getiren Peskov, "Kiev rejimi, bu konuda tamamen pasif bir tutum sergiliyor. Anlaşılan Ukraynalılar, Avrupa'daki sponsorlarına ve yöneticilerine savaşabileceklerini göstermeye çalışıyor. Ancak şunu da unutmamaları gerekiyor: Ukrayna tarafı, müzakere etmeyi reddettiği sürece müzakerelerdeki pozisyonunu daha da kötüleşecek. Cephedeki durum, bunu açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Peskov, "Ukrayna'nın topraklarını geri alabileceği" yönündeki tezin yanlış olduğunu vurguladı.
"ABD ile ilişkileri iyileştirme sürecini hızlandırmamız lazım"
ABD ile ikili ilişkileri iyileştirme sürecini değerlendiren Peskov, "Maalesef bu süreç, istediğimizden çok daha yavaş ilerliyor. Eski Amerikan yönetimleri döneminde ilişkilerimizde oluşan bozulmalar gerçekten ciddi. Bunlar, ilerlememizi engelliyor." diye konuştu.
Rusya ile ABD'nin işbirliği yapabileceği çok sayıda alan olduğunu söyleyen Peskov, buna açık olduklarını belirterek "İkili ilişkilerdeki sorunları istişare etme yönündeki çalışma sürecini hızlandırmamız lazım. Şimdilik bu konudaki çalışmalar yavaş ilerliyor." ifadelerini kullandı.