Dolar
28.29
Euro
29.92
Altın
1,992.33
ETH/USDT
1,793.90
BTC/USDT
34,271.00
BIST 100
7,514.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Savaş başlangıcından bu yana Ukrayna'da 9 bin 900 sivil öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana 9 bin 900 sivilin öldürüldüğünü, 10 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
BM: Savaş başlangıcından bu yana Ukrayna'da 9 bin 900 sivil öldürüldü

New York

BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham, Ukrayna'da insani yardım ihtiyacının çok büyük olduğuna dikkati çekti.

Rajasingham, Ukrayna'da yaklaşık 18 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu, bunun da toplumun yaklaşık yüzde 40'ına tekabül ettiğini kaydetti.

10 milyon kişinin ülke içinde ve dışında yerinden edildiğini aktaran Rajasingham, son bilgilere göre 9 bin 900 sivilin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Rajasingham, gerçek rakamların ise daha yüksek olabileceği uyarısında bulunarak, "Savaş devam ettikçe, insani yardım örgütleri için ortam çok daha tehlikeli bir hal aldı. Savaşın başlangıcından bu yana 14 insani yardım çalışanı öldürüldü." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana sağlık tesislerine yönelik 1300 saldırı gerçekleştiğini aktaran Rajasingham, 111 sağlık çalışanı ve hastanın öldürüldüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
1500 ailenin temel ihtiyacının karşılanacağı Adıyaman Destek Market açıldı
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu yarın İstanbul'da toplanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "internette satılığa çıkarılan kız" haberlerine ilişkin açıklama
İHH Genel Başkanı Yıldırım, İncirlik Hava Üssü'ne yürüme çağrısı yaptı

Benzer haberler

BM: Savaş başlangıcından bu yana Ukrayna'da 9 bin 900 sivil öldürüldü

BM: Savaş başlangıcından bu yana Ukrayna'da 9 bin 900 sivil öldürüldü

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu yarın İstanbul'da toplanacak

Kremlin: Dost olmayan ülke şirketlerinin Rusya'dan serbest çıkışı söz konusu olamaz

Zelenskiy: Rusya, Karadeniz'i savaş eylemleri ve saldırganlık bölgesine dönüştürdü

Zelenskiy: Rusya, Karadeniz'i savaş eylemleri ve saldırganlık bölgesine dönüştürdü
ABD, Gazze'de ateşkesin "şu anda doğru cevap olmadığı" görüşünde

ABD, Gazze'de ateşkesin "şu anda doğru cevap olmadığı" görüşünde
Birleşmiş Milletler: Gazze'de hastanelerin korunması gerekiyor

Birleşmiş Milletler: Gazze'de hastanelerin korunması gerekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet