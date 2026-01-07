Dolar
43.06
Euro
50.30
Altın
4,465.54
ETH/USDT
3,257.40
BTC/USDT
92,804.00
BIST 100
12,084.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NYT: ABD Venezuela'ya Çinli, Rus, Kübalı ve İranlı yetkilileri sınır dışı etmesi için baskı yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e Çin, Rusya, Küba ve İran'dan gelen casusları ve askeri personeli sınır dışı etmesi için baskı uyguladığı iddia edildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
NYT: ABD Venezuela'ya Çinli, Rus, Kübalı ve İranlı yetkilileri sınır dışı etmesi için baskı yapıyor

Ankara

The New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongre'yi 5 Ocak'ta düzenlenen gizli oturumda Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'den talep edilen konular hakkında bilgilendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro alıkonulduktan birkaç dakika sonra Rodriguez'i aradı.

Görüşme sırasında Rodriguez'in, ülkesinin egemenliğini savunurken aynı zamanda uzlaşmacı bir tutum sergilediği ifade edildi.

Rubio, Rodriguez'den Küba, Rusya, Çin ve İran'dan gelen casuslar ve askeri personelin ülkeden çıkarılmasını isterken bazı diplomatların Venezuela'da kalmasına izin verileceğini belirtti.

Rodriguez'den ABD ile petrol ticaretini yeniden başlatmasını talep eden Rubio, Venezuela geçici yönetiminin ABD'ye karşı düşmanlık beslemesini istemediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer, 5 Ocak'ta düzenlenen gizli oturumda ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve gelecek planlarına ilişkin Kongre'yi bilgilendirerek yöneltilen soruları yanıtlamıştı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten 2025 yılında ayrımcılık yapanlara 9,8 milyon lira ceza
Türkiye'de 100 binin üzerinde dernek bulunuyor
Yargıtaydan 7 kez motor arızası veren otomobil için "gizli ayıp" kararı
Büyükçekmece'de başsavcılığının emanet kasasından hırsızlık yapan şüphelinin görüntülerine ulaşıldı
Doğu Anadolu'da sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçları kırağı kapladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Uzmanlar, ABD Başkanı Trump'ın Grönland tehdidinin ciddiye alınması gerektiğine işaret etti

Uzmanlar, ABD Başkanı Trump'ın Grönland tehdidinin ciddiye alınması gerektiğine işaret etti

Kolombiya, ABD'nin olası saldırısına karşı egemenliği askeri yollarla savunacakları mesajı verdi

Venezuelalı muhalif lider Machado, koalisyonunun ülkeyi yönetmesi gerektiğini savundu

NYT: ABD Venezuela'ya Çinli, Rus, Kübalı ve İranlı yetkilileri sınır dışı etmesi için baskı yapıyor

NYT: ABD Venezuela'ya Çinli, Rus, Kübalı ve İranlı yetkilileri sınır dışı etmesi için baskı yapıyor
ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ile İsrail arasındaki görüşmenin "çığır açıcı" olduğunu söyledi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ile İsrail arasındaki görüşmenin "çığır açıcı" olduğunu söyledi
WSJ: Rubio, Grönland'ın "işgalle değil satın alarak" elde edilmesinin hedeflediğini belirtti

WSJ: Rubio, Grönland'ın "işgalle değil satın alarak" elde edilmesinin hedeflediğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet