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İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senatoda Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senatoda İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapılan toplantıda, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi.

İslam Doğru  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senatoda Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi

New York

​​​​​​​Blinken, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile Senato Ödenek Komitesi’nde, Biden yönetiminin 106 milyar dolarlık yardım talebi için hazır bulundu.

Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan Gazze saldırılarına karşı olan kişiler, Blinken’ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti.

Ellerinde savaş karşıtı pankartlarla “Gazze halkına yönelik soykırımı desteklemeyi bırakın”, “Gazze’de katliamı durdurun”, “Gazze’de çocukları kurtarın” ve “Şimdi ateşkes” şeklinde ayağa kalkarak slogan atan protestocular, Kongre polisince salondan çıkarıldı.

Söz konusu protestocuların dışarı çıkarılmasının ardından Blinken konuşmasına devam ederken, bazı göstericiler, Blinken’ın arkasındaki sıralarda "kana bulanmış elleri" sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti.

Göstericilerin, havaya kaldırdıkları ellerinde, “Gazze’ye özgürlük” şeklinde yazılar olduğu da görüldü.

Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Senato Ödenek Komitesi önünde, Başkan Joe Biden yönetiminin 14,3 milyar doları İsrail’e ve 61,4 milyar doları da Ukrayna’ya olmak üzere değişik kalemler içeren Kongreden toplam 106 milyar dolarlık yardım talebi hakkında bugün ifade veriyor.

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