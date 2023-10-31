İsrail ordusunun Gazze'ye gece boyu süren saldırılarında onlarca kişi öldü
İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.
Istanbul
Filistin haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki yerel basın kaynaklarından aktardığı habere göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesindeki Tıp Merkezi Hizmetleri yakınındaki Ebu Şemmale ailesine ait evin hedef alınması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde 4 katlı bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu onlarca kişi öldü, birçok kişi yaralandı.
İsrail savaş uçakları ayrıca, kentin kuzeybatı kesimlerindeki Atatra, Beyt Lahye ve Beyt Hanun bölgelerini yoğun bombardımana tuttu.
Mısır sınırına yakın Rafah'ın doğusu, Han Yunus, el-Beric bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu.
Rafah kentinin batısında bir ev ve Tel el-Heva'da birçok evin bombalanması sonucu 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
Ayrıca İsrail uçakları Gazze'nin birçok bölgesine aydınlatma fişekleri atarak keşif uçuşları yapmayı sürdürüyor.
İsrail ordusu Gazze'deki hastanelerin çevresine saldırılarını sürdürüyor
İsrail savaş uçaklarının, gece boyunca Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin çevresini vurmaya devam ettiği belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarından derlediği bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen kentin batısındaki Kudüs Hastanesi, güneydeki Gazze Avrupa Hastanesi ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresindeki evler İsrail uçaklarının hedefi oldu.
Hastane yakınlarına yönelik saldırılar sonucu oluşan hasara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Ayrıca, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah bölgesinde bulunan Şuheda Aksa Hastanesi'nde yakıt sıkıntısının had safhaya ulaştığı ve bu nedenle oldukça sık elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.
Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin 3'üncü katının İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu ciddi hasar gördüğünü duyurmuştu.
İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait bazı noktaları vurdu
İsrail ordusu, kısa süre önce Lübnan'daki Hizbullah'a ait bazı noktaları hedef aldığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarıyla Hizbullah tarafından kullanılan bazı noktaların vurulduğu belirtildi.
Saldırının kısa süre önce gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Hizbullah'ın, gözetleme kuleleri, bazı silahları ve kullandıkları bölgeler olmak üzere altyapısının hedef alındığı kaydedildi.
Konuya ilişkin Hizbullah'tan henüz açıklama yapılmadı.
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