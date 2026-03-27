Dünya

Netanyahu, personel krizi nedeniyle askerlik süresini uzatacaklarını belirtti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordudaki personel açığı nedeniyle askerlik süresini uzatacaklarını söyledi.

Faruk Hanedar  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu güvenlik kabinesi toplantısında İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek." sözlerine yanıt verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Netanyahu, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramı'ndan sonra zorunlu askerlik yasasını ve hizmet süresinin uzatılmasını gündeme getireceklerini ifade etti.

Dışişleri ve Savunma Komitesi hukuk danışmanının Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askere alınmasıyla alakalı zorunlu askerlik yasasında gevşeme yapılmasına karşı çıkmasına atıfla Netanyahu, "Onun görevi tavsiyede bulunmak ancak kararları biz veriyoruz." dedi.

Kabine Sekreteri Yossi Fox da Zamir'e Hamursuz Bayramı'nın hemen ardından zorunlu askerlik yasası ile hizmet süresinin uzatılmasını bir arada değerlendireceklerini taahhüt etti.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Efi Defrin, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun halihazırda 8 bini muharip olmak üzere 15 bin asker açığı olduğunu kaydetti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in toplantıda, İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek, "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." dediği aktarılmıştı.

İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu yetkilileri de Gazze Şeridi'nin yarısının işgal altında tutulmasına ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan yeni yerleşimlerin güvenliğinin sağlanmasına dikkati çekerek, buna bağlı artan personel ihtiyacına işaret etmiş, "Görev sayısı artarken asker sayısı azalıyor." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'de Haredilerin askerlikten muaf tutulup tutulmayacağına ilişkin tartışmalar etrafında çıkarılması planlanan yeni zorunlu askerlik yasası siyasi krize neden olmuş, Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları uzun süre İsrail meclisinde oylamalara katılmayı reddetmişti.

İsrail'de 18 yaşına gelen her erkek 32 ay, kadınlar ise 24 ay zorunlu askerlik hizmeti yapıyor. Ülkede askerlik süresinin 36 aya çıkarılması tartışılıyor.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Şaban Kazdal seçildi
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Çiftçi: Suçu özendirenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır
Bakan Kurum: İklim krizi bir ihtimal değildir, şu anda yaşadığımız gerçeğin ta kendisidir
Dışişleri: Türk işletenli tankere Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz

Benzer haberler

Netanyahu, personel krizi nedeniyle askerlik süresini uzatacaklarını belirtti

Netanyahu, personel krizi nedeniyle askerlik süresini uzatacaklarını belirtti

Enerji firması Eni'nin, İsrail'in Filistin sularındaki yasa dışı doğal gaz arama projesinden çekildiği bildirildi

İsrail ordusu Gazze'yi ikiye ayıran "Sarı Hat" boyunca 7 yeni karakol ve 17 kilometrelik toprak bariyer inşa etti

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı yakınlarında 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı yakınlarında 2 Filistinliyi yaraladı
AP Milletvekili Botenga, Avrupa'nın "İsrail yanlısı yaklaşımına" sert eleştirilerde bulundu

AP Milletvekili Botenga, Avrupa'nın "İsrail yanlısı yaklaşımına" sert eleştirilerde bulundu
Yemen'deki Husiler, gerekirse ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa müdahil olacaklarını açıkladı

Yemen'deki Husiler, gerekirse ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa müdahil olacaklarını açıkladı
