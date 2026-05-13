Everest Dağı'nda bahar tırmanış sezonu hazırlıklarının tamamlanmasıyla rota resmi olarak açıldı Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nda bahar tırmanış sezonu hazırlıklarının gerekli halatların döşenmesiyle tamamlandığı ve tırmanış rotasının resmi olarak açıldığı belirtildi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağ rehberliği şirketi Seven Summit Treks'ten Everest Dağı'ndaki son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Şerpalardan oluşan grubun zirveye ulaştığı ifade edilen açıklamada, gerekli halatların döşenmesiyle rota kurulumunun tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Everest Ana Kampı'ndan zirveye uzanan rotanın, 2026 ilkbahar tırmanış sezonu için resmi olarak açıldığı kaydedildi.

Hazırlıklar aksamıştı

Nepal Turizm Bakanlığı, bu yıl 425 yabancı dağcıya Everest'e tırmanış izni verildiğini açıkladı. Onlara rehberlik eden şerpalarla bu yıl yaklaşık 1000'den fazla kişinin tırmanış yapacağı tahmin ediliyor.

Normalde, Everest bahar tırmanış sezonu nisan ortasından mayıs sonuna dek, yaklaşık 1,5 aylık kısa bir periyodu kapsıyordu.

Geçen yıl Khumbu rotasının kurulumunun 10 Nisan'da tamamlanıp 17 Nisan'dan itibaren de tüm dağcıların kullanımına açılmasına rağmen bu yıl hazırlıklar Khumbu Buzulu'nda kırık halde duran dev buz bacasının oluşturduğu tehlike nedeniyle aksamıştı.

Tırmanış rotası ana kamp ile 4 ileri kamptan oluşuyor

Everest tırmanışlarında dağcılar, 5 bin 400 metredeki ana kamptan hareketle 4 ileri kampı geçerek zirveye ulaşıyor.

Ana kamptan ilk ileri kamplara kadar olan rota, Khumbu Buzulu'nu katediyor. Khumbu Buzulu'nda yukarıya ilerleyen dağcılar, düz ve geniş buzul bir vadisi olan Batı Sirki'ne ulaşıyor. Tırmanış rotasının 1. kampı 6 bin 100 metrede, 2. kampı ise 6 bin 400 metrede bu vadide kuruluyor.

Zirve yoluna dağcılar, sonraki adımlarda 7 bin 400 metrede Lhotse Dağı'nın yüzüne bakan 3. kampa ve 8 bin metrede Güney Boyun'da yer alan 4. kampa ulaşıyor.

Dağcılar, 8 bin 848 metredeki Everest Zirvesi'ne çıktıktan sonra inişte aynı kamplara uğrayarak zirve yolculuğunu tamamlıyorlar.