Ermenistan, Türkiye ile doğrudan ticaretin başlatılmasına dair bürokratik hazırlıkların tamamlanmasından memnun Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlanmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Badalyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Türkiye'nin Ermenistan ile ikili ticaret üzerindeki yasakları kaldırma kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Badalyan, bunun, "Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin bir diğer sonucu olduğunu" belirtti.

Badalyan, kararın, iki ülkenin iş çevreleri arasındaki ticaretin ve bağların geliştirilmesi, ekonomik bağlantısallığın teşvik edilmesi ve bölgede barış ile refahın sağlanması açısından önemine dikkati çekti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca bunun, iki ülke arasında tam teşekküllü ve normal ilişkilerin geliştirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Ermenistan-Türkiye sınırının açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla" devamının getirilmesi temennisini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin açıklama yapmıştı.

Keçeli, Ermenistan ile Türkiye'nin 2022'den bu yana devam eden normalleşme süreci çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını belirterek, "İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar ise halen devam etmektedir." ifadesini kullanmıştı.

Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının "Ermenistan/Türkiye" şeklinde yazılabilmesinin mümkün hale geldiğini vurgulayan Keçeli, şunları kaydetmişti:

"Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve işbirliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir."