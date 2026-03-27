Dolar
44.46
Euro
51.32
Altın
4,393.13
ETH/USDT
2,068.60
BTC/USDT
68,853.00
BIST 100
12,727.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, havalimanlarındaki aksaklıkların ardından TSA ödemeleri için talimat vereceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, bütçe anlaşmazlığı ve havalimanlarındaki aksaklıkların ardından Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) personeline ödeme yapılmasını sağlamak için talimat vereceğini açıkladı.

Dilara Karataş  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Ankara

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göç politikaları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Demokratları "ulusal kriz" çıkarmakla eleştirdi.

İç Güvenlik Bakanlığına "acil durumu" ele almak ve "havalimanlarındaki kaosu" durdurmak için TSA görevlilerine derhal ödeme yapılması talimatını veren kararname imzalayacağını belirten Trump ayrıca, havalimanlarına konuşlandırılan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) personeline teşekkür etti.

Trump, "ülkenin radikal sol demokratlar tarafından rehin alınmasına izin vermeyeceğini" ifade etti.

ABD'de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini kabul etmesine rağmen Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması nedeniyle 31 Ocak'ta kısmen kapanmıştı.

Hükümet kapanması dönemlerinde bazı federal çalışanlara maaş ödenmezken bazı kurumlarda da kısmi işten çıkarmalar yaşanabiliyor.

TSA, 25 Mart'ta hükümet kapanmasının uzaması halinde ülkedeki bazı havalimanlarının kapatılabileceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Şaban Kazdal seçildi
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Çiftçi: Suçu özendirenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır
Bakan Kurum: İklim krizi bir ihtimal değildir, şu anda yaşadığımız gerçeğin ta kendisidir
Dışişleri: Türk işletenli tankere Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz

Benzer haberler

Trump, "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar ertelediğini açıkladı

Yemen'deki Husiler, gerekirse ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa müdahil olacaklarını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan "Hürmüz Boğazı'nda menfaati olan ülkeler bu sorunu çözmeli" mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan "Hürmüz Boğazı'nda menfaati olan ülkeler bu sorunu çözmeli" mesajı
ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu
ABD Başkanı Trump, anlaşma yapıp yapmama kararının "artık İran'a kaldığını" söyledi

ABD Başkanı Trump, anlaşma yapıp yapmama kararının "artık İran'a kaldığını" söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet