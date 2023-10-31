Zelenskiy: Rusya, Karadeniz'i savaş eylemleri ve saldırganlık bölgesine dönüştürdü
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz'i savaş eylemleri, saldırganlık ve seyrüsefer özgürlüğüne tehdit bölgesine dönüştürdüğünü bildirdi.
Kiev
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugünün Uluslararası Karadeniz Günü olduğunu belirtti.
Karadeniz'in sadece komşu ülkeler için değil aynı zamanda tüm Avrupa, Orta Doğu ve küresel gıda güvenliği için de stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Rusya, burayı savaş eylemleri, saldırganlık ve seyrüsefer özgürlüğüne tehdit bölgesine dönüştürdü. Karadeniz'e barış, ticaret ve kalkınma alanı olma rolünü yeniden kazandırmak için çabalarımızı birleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
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