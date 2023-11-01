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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya, Ukrayna'da son 24 saatte yılbaşından bu yana en fazla saldırısını gerçekleştirdi

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın son 24 saatte Ukrayna'nın 10 bölgesinde 118 yerleşim yerine saldırılar düzenlediğini belirterek, "Bu, yılbaşından bu yana saldırıya uğrayan en fazla şehir ve köy sayısı oldu." dedi.

Aliia Raimbekova  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Ukrayna: Rusya, Ukrayna'da son 24 saatte yılbaşından bu yana en fazla saldırısını gerçekleştirdi

Kiev

Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın son bir günde Ukrayna'ya yaptığı saldırıları değerlendirdi.

Rus ordusunun, son bir günde Ukrayna'nın 10 bölgesinde 118 yerleşim yerine saldırılar düzenlediğini aktaran Klimenko, "Bu, yılbaşından bu yana saldırıya uğrayan en fazla şehir ve köy sayısı." değerlendirmesini yaptı.

Klimenko, Rus birliklerinin gece saatlerinde Poltav bölgesinin Kremençug şehrindeki bir petrol rafinerisini vurduğuna dikkati çekerek, itfaiye ekiplerinin saldırı sonucu petrol rafinerisinde çıkan yangını birkaç saatte söndürdüğünü, olayda ölü veya yaralı olmadığını bildirdi.

Rus ordusunun, Harkiv bölgesinin Kupyansk ilçesine saldırıda bulunduğunu, Petropavlivka köyünde bir sivilin hayatını kaybettiğini belirten Klimenko, "Donetsk bölgesinde Pivdenniy köyünün bombalanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti." dedi.

Klimenko, Dnipropetrovsk bölgesinde Rusların Nikopol ilçesine topçularla 3 saldırı gerçekleştirdiğini aktararak, Rusya'nın gece saatlerinde Herson bölgesine düzenlediği saldırılarda da bir kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bakan Klimenko, Rusya'nın Mıkolayiv bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda da evlerin hasar gördüğünü dile getirdi.

Rusya, Ukrayna'ya gece saatlerinde 20 İHA ve bir füze ile saldırı düzenledi

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Rusya'nın, "Şahed" tipi insansız hava araçları (İHA) ve X-59 güdümlü füze kullanarak Ukrayna'nın kritik altyapı ve askeri tesislerine saldırı düzenlediği belirtildi.

Füze ve İHA'ların bir kısmının Rusya'nın Kursk bölgesinden, kalan kısmının da Primorsk-Ahtarsk yönünden gönderildiği aktarılan açıklamada, gece saldırısı sırasında Ukrayna'nın çoğu bölgesinde hava saldırısı alarmı verildiğine işaret edildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma güçlerinin, Rusya'nın gece saldırılarda kullandığı toplam 20 "Şahed" tipi İHA'dan 18'ini düşürdüğü, bir X-59 güdümlü füzesini imha ettiği kaydedildi.

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