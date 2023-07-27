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Dünya

Ukrayna: Donetsk bölgesindeki Staromayorske köyü kurtarıldı

Ukrayna birliklerinin, Donetsk bölgesindeki Staromayorske köyünü kurtardığı bildirildi.

Aliia Raimbekova  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Ukrayna: Donetsk bölgesindeki Staromayorske köyü kurtarıldı Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından, söz konusu köyün kurtarılmasına ilişkin görüntü paylaştı.

Görüntüde, ellerinde ülkelerinin bayrağını taşıyan Ukraynalı askerlerin, "35. Tugay ile Arey taburu, görevini yerine getirerek, Staromayorske köyünü kurtardı" dediği görüldü.

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