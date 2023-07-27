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Dünya

BM'den, Nijer'de alıkonulan Cumhurbaşkanı Bazum'un derhal serbest bırakılması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijer'deki darbe girişiminde alıkonulan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

İslam Doğru  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
BM'den, Nijer'de alıkonulan Cumhurbaşkanı Bazum'un derhal serbest bırakılması çağrısı Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

New York

Guterres, New York'taki BM merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile konuştuğunu belirten Guterres, "Şimdi, onu alıkoyanlara seslenmek istiyorum, Cumhurbaşkan Bazum'u derhal ve koşulsuz serbest bırakın, ülkenin demokratik yönetimine engel olmaktan vazgeçin ve hukukun üstünlüğüne saygı duyun." dedi.

Guterres, konuşmaları sırasında Cumhurbaşkanı Bazum'un kendisine iyi, ancak durumun çok ciddi olduğunu söylediğini belirtti.

Nijer'de dün Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetler de "Güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

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