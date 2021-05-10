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İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor
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Dünya

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı.

Mustafa Deveci   | 10.05.2021
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı

Kudüs, İstanbul

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi

Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzey girişinde toplanan Filistinli gençler, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırılarını protesto etti. İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. Göstericiler, ateş yakarak bazı yollarda barikat kurdu. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da bulunan binlerce Filistinliye İsrail polisi müdahale etti.

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif’ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.


Daha sonra Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki saldırısı devam ediyor.

Filistin Kızılay Cemiyeti, yaralı üç kişinin hastaneye sevk edildiği ve bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa’ya girişinin engellendiğini aktardı.

İşgal güçleriyle çıkan arbede sırasında 10 Filistin vatandaşı yaralandı, bunlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’deki Altı Gün Savaşının yıl dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs günü” olarak kutluyor.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

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