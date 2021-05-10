Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki şiddetine karşı Filistin halkının sesi olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.
Ankara
Twitter hesabından mesaj paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail'in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor." ifadesini kullandı.
İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 10, 2021
Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin.
Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!
Bu vahşete ses çıkarmayanların Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmemesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!" değerlendirmesinde bulundu.
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