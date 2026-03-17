İsrail polisi, Eski Şehir surları önünde teravih kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın Tel Aviv yönetimi tarafından kapalı tutulmasına tepki olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir surları önünde teravih namazı kılmak için toplanan Filistinlilere saldırdı.
Kudüs
İsrail'in İran'a saldırıları bahane göstererek Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmasına tepki gösteren Filistinliler, Eski Şehir'in Sahire Kapısı yakınlarında teravih namazı kılmak için toplandı.
İsrail polisinin bu bölgeden uzaklaştırdığı kalabalık, Sultan Süleyman Caddesi'nde Sahire Kapısı ile Aslan Kapı arasında tekrar toplandı.
Kalabalığı bu bölgeden de uzaklaştırıp Mescid-i Aksa'ya çok yakın bölgedeki Aslanlı Kapı yakınına kadar süren İsrail polisi, burada teravih namazı kılan Filistinlilere sert bir şekilde müdahale etti.
Cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak Filistinlilere saldıran İsrail polisi, birisi Filistinli birisi yabancı iki gazeteciyi de basın mensubu olduklarını söylemelerine rağmen darb etti.
Filistinlileri, Vadi el-Cevz Mahallesine doğru süren İsrail polisi, bir kişiyi de gözaltına aldı.