Dolar
44.19
Euro
51.02
Altın
5,004.06
ETH/USDT
2,322.30
BTC/USDT
74,467.00
BIST 100
13,217.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız. A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Andrea Mazzon ve basketbolcu Olcay Çakır Turgut, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde Macaristan ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, Filistin

İsrail polisi, Eski Şehir surları önünde teravih kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın Tel Aviv yönetimi tarafından kapalı tutulmasına tepki olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir surları önünde teravih namazı kılmak için toplanan Filistinlilere saldırdı.

Faruk Hanedar  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Kudüs

İsrail'in İran'a saldırıları bahane göstererek Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmasına tepki gösteren Filistinliler, Eski Şehir'in Sahire Kapısı yakınlarında teravih namazı kılmak için toplandı.

İsrail polisinin bu bölgeden uzaklaştırdığı kalabalık, Sultan Süleyman Caddesi'nde Sahire Kapısı ile Aslan Kapı arasında tekrar toplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kalabalığı bu bölgeden de uzaklaştırıp Mescid-i Aksa'ya çok yakın bölgedeki Aslanlı Kapı yakınına kadar süren İsrail polisi, burada teravih namazı kılan Filistinlilere sert bir şekilde müdahale etti.

Cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak Filistinlilere saldıran İsrail polisi, birisi Filistinli birisi yabancı iki gazeteciyi de basın mensubu olduklarını söylemelerine rağmen darb etti.

Filistinlileri, Vadi el-Cevz Mahallesine doğru süren İsrail polisi, bir kişiyi de gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye'nin her köşesinde yeni bir güvenlik vizyonu ile çalışıyoruz
Yasa dışı tütün operasyonlarında 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
İstanbul'da 150'yi aşkın ülkeden katılımcı "Sıfır Atık Forumu 2026"da buluşacak
DENEYAP Türkiye'nin 2026 başvuruları 30 Mart'a kadar sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz

Benzer haberler

Malezya Başbakanı Enver'den İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki

Mescid-i Aksa'nın kapatılması ve İran'a yönelik saldırılar ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi

İsrail, ramazanın son cumasında da Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasını engelledi

İsrail, ramazanın son cumasında da Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasını engelledi
İsrail ordusu Kudüs'te teravih namazı kılan Filistinlilere saldırdı

İsrail ordusu Kudüs'te teravih namazı kılan Filistinlilere saldırdı
İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi ifade vermeye çağırdı

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi ifade vermeye çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet