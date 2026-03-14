Dünya

Mescid-i Aksa'nın kapatılması ve İran'a yönelik saldırılar ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması ve İran'a yönelik saldırılar, ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Fatih Gökbulut  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, ABD Büyükelçiliği önünde İsrail'in, Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını protesto etti.

Büyükelçilik önünde toplanan grup, "Küresel çeteye karşı küresel direniş", "İnsanlık onuru siyonizmi yenecek" yazılı pankartlar açarak sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Genç ANFİDAP Dönem Sözcüsü Hidayet Eren Aydınlı, İsrail'in son birkaç günde Gazze'ye yönelik saldırılarında 650 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bu durumun açık bir soykırım girişimi olduğunu belirten Aydınlı, "İsrail-İran gerilimi bahane edilerek Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ibadete kapatılmıştır. Tarihte ilk defa mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurulmuş, müminler kutsal mekanlarından kopartılmıştır. İnanç hürriyetine indirilen bu darbe tüm İslam alemine karşı yapılmış açık bir savaştır." dedi.

En temel insani ve dini hakların zorbalıkla gasbedildiğini belirten Aydınlı, bölgedeki ateşkesin Gazze'de her şeyin normale döndüğü algısını yaratmak için kullanılan bir perde olduğunu söyledi.

İran'a yönelik saldırılar protesto edildi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri de ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını protesto amacıyla ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve İran bayraklarıyla toplanan grup, sloganlar atarak İran'a yönelik saldırıları protesto etti.

Platform ve TGB üyeleri açıklama ve protestoların ardından alandan ayrıldı.


Bakan Fidan: Türkiye, Ortadoğu'da her türlü provokasyona karşı direnecektir
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Kuruluş Orhan" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu
Barış Boyun suç örgütüne yönelik davada tahliye edilen 11 sanık hakkında yakalama kararı
Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi
Başkentte Terörsüz Türkiye Platformunca iftar programı düzenlendi

ABD Başkanı Trump'ın, Putin'in İran'daki uranyumu Rusya'ya taşıma teklifini reddettiği iddia edildi

Orta Doğu'daki çatışmalar sonrasında Wall Street'te satış baskısı hakim oldu

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında iki hafta geride kalırken küresel enerji fiyatlarında sert dalgalanmalar sürüyor

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında iki hafta geride kalırken küresel enerji fiyatlarında sert dalgalanmalar sürüyor
İran, ABD-İsrail saldırılarında 43 bin sivil birimin hasar gördüğünü, 223 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı

İran, ABD-İsrail saldırılarında 43 bin sivil birimin hasar gördüğünü, 223 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı

İran ordusu: İsrail askeri istihbaratını ve bazı hava üslerini İHA'larla hedef aldık

İran ordusu: İsrail askeri istihbaratını ve bazı hava üslerini İHA'larla hedef aldık
