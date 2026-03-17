Dünya

İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları başlattığını duyurdu

İsrail basınına göre, Hizbullah, İsrail'in çeşitli bölgelerine 40'tan fazla roket fırlattı.

Muhammed Emin Canik  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
İstanbul

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'in çeşitli bölgelerine roket saldırıları düzenlediğini belirterek, Lübnan genelinde hava saldırıları başlattıklarını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın İsrail'e roket saldırıları düzenlediğini belirtti.

Adraee, Hizbullah'ın İsrail'in çeşitli bölgelerine roket saldırıları başlattığını belirterek, İsrail Hava Kuvvetlerinin buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah noktalarını hedef aldığını öne sürdü.

Öte yandan, İsrail basınında çıkan haberlerde Hizbullah'ın İsrail'e en az 40 roket saldırısı düzenlediği aktarıldı.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın akşam saatlerinde yoğun roket saldırısı düzenlemesinin beklendiğini duyurmuştu.

