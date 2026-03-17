İran: Devrim Muhafızlarına bağlı Besic Güçleri Komutanı Süleymani, İsrail saldırısında öldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu, kendisine bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin İsrail saldırısında öldüğünü teyit etti.
Erbil
Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in hedef aldığını iddia ettiği Süleymani hakkında yazılı açıklama yaptı.
- Tahran'ın güneyindeki Cevadiye ve Beryanek bölgesinde, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle büyük yıkım oluştu
Açıklamada, Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin İsrail saldırısında öldüğü açıklandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklama ile "İsrailli yetkililerin Süleymani'nin hedef alınarak öldürüldüğü iddiası" doğrulanmış oldu.