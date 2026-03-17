Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız.
Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan petrol ihracatının yeniden başlatılması için Bağdat ve Erbil'e işbirliği çağrısı

Irak Cumhurbaşkanlığı, Bağdat hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetine ham petrol ihracatının yeniden başlamasını sağlayacak tam bir işbirliğinin kurulması gerektiğini belirtti.

Laith Al-jnaidi, Halime Afra Aksoy  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu hassas koşullar altında Irak halkının tüm kesimleri için ulusal birlik ve beraberliğe bağlı oldukları teyit edildi.

Kamu yararına hizmet etmeyen tali meselelerdeki anlaşmazlıklardan kaçınılması çağrısı yapılan açıklamada, bu aşamada ayrışma ve bölünme yerine birlik ve dayanışmanın daha fazla gerektiği ifade edildi.

Irak petrolünün ihraç edilmesi için bir çıkış yolu bulunmasının ülkenin yüksek çıkarlarına hizmet eden önemli bir mesele olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Bağdat hükümeti ile IKBY, "ham petrol ihracatının yeniden başlatılması için tam işbirliğine" çağrıldı.

Anayasaya ve yasal hükümlere uygun şekilde tüm ihtilaflı konuların çözümü için ortak çalışma ile ülkenin yüksek çıkarlarını gözeten ve Irak halkının tüm kesimlerine hizmet eden bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği kaydedildi.

