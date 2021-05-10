İsrail polisi, Mescid-i Aksa gösterisine katılan Filistinliyi arabayla ezen Yahudi yerleşimciyi silahla korudu
İsrailli bir yerleşimci, Kudüs'te Mescid-i Aksa protestolarına katılan bir Filistinliyi arabasıyla ezerken, İsrail polisi tepki gösteren Filistinlilerden yerleşimciyi korumak için çevredekilere silah doğrulttu.
Ankara
Sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, İsrailli bir yerleşimcinin Mescid-i Aksa protestolarına katılan bir kişiyi arabasıyla ezdiği görüldü.
Video reportedly of an Israeli settler ramming into Palestinians in #Jerusalem. Several injuries are confirmed. pic.twitter.com/M6qzaqkU05— Nour Odeh 🇵🇸 #NojusticeNopeace (@nour_odeh) May 10, 2021
Filistin Fetih Hareketi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Kudüs'ün El- Esbat (Aslanlı) Kapısı bölgesindeki olayda, İsrail polisinin tepki gösteren Filistinlilerden yerleşimciyi korumak için çevredekilere silah doğrulttuğu göze çarptı.
حمايه شرطة الاحتلال للمستوطن الذي قام بتنفيذ عمليه الدهس ضد الفبسطينيين عند باب الاسباط في القدس pic.twitter.com/yi02WSxHLn— حركة فتح (@fatehorg) May 10, 2021
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi
Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polisin, dört saatlik sert müdahelesinin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği bildirildi.
Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, “Kudüs Günü” olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.