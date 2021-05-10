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Dünya

İsrail polisi, Mescid-i Aksa gösterisine katılan Filistinliyi arabayla ezen Yahudi yerleşimciyi silahla korudu

İsrailli bir yerleşimci, Kudüs'te Mescid-i Aksa protestolarına katılan bir Filistinliyi arabasıyla ezerken, İsrail polisi tepki gösteren Filistinlilerden yerleşimciyi korumak için çevredekilere silah doğrulttu.

Enes Canlı   | 10.05.2021
İsrail polisi, Mescid-i Aksa gösterisine katılan Filistinliyi arabayla ezen Yahudi yerleşimciyi silahla korudu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı

Ankara

Sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, İsrailli bir yerleşimcinin Mescid-i Aksa protestolarına katılan bir kişiyi arabasıyla ezdiği görüldü.

Filistin Fetih Hareketi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Kudüs'ün El- Esbat (Aslanlı) Kapısı bölgesindeki olayda, İsrail polisinin tepki gösteren Filistinlilerden yerleşimciyi korumak için çevredekilere silah doğrulttuğu göze çarptı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polisin, dört saatlik sert müdahelesinin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği bildirildi.

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, “Kudüs Günü” olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

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